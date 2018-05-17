Arka Sokaklar 481. bölüm fragmanında Tunç tehlike altında
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 481. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Selin’in ve Mesut’un evinde güvenlik önlemleri alınmaya başlanmıştır ki, Tunç’un içeride olduğu ev teröristler tarafından taranmaya başlar. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 481. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Umut bebeğin babası Asım, Mesut'un evine saldırıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Rıza, Veli’yi bulması için Kunduracı Nevzat’ın yanına gider ve olanları anlatır. Kızına ve ailesine bu kötülüğü yapan adamı bulması için Nevzat’tan yardım istemektedir. Hakan, Arzu’nun buluşma teklifini kabul eder.
Hüsnü, hastalığını ekip arkadaşlarından gizlemeye çalışmaktadır. İşler tahmin ettiği gibi sorunsuz ilerlemez ve Hüsnü hastanede olduğunu açıklamak durumunda kalır.
Bir binanın katından atlamış kadın cesedi bulunur. Kadının ismi Hale’dir ve bir ajansa bağlı olarak modellik yapmaktadır. Ekibimiz durum ile ilgili gerçeği öğrenmek için Hande’yi görevlendirir, Hande’yi tehlikeli bir operasyon beklemektedir.
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