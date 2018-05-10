Arka Sokaklar 480. bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü'nün hastalığı ne?
Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar bu hafta 480. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki bölümüne ait fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Fragmanda en çok dikkat çeken Hüsnü son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleri oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? Arka Sokaklar fragmanında neler var?
Efsane dizi Arka Sokaklar 11 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek bölümüyle yine izleyicilerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Sevilen dizinin merakla beklenen fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyiciyle paylaşılmış ve fragmanda yeni bölüme dair ipuçları verilmişti. Her bölümü ile izleyicileri ekrana bağlamayı başaran Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, Hüsnü son zamanlardaki sağlık problemleri üzerine, Reşat Hoca’nın kapısını çalar. Hüsnü’nün anlattığı belirtilerden Reşat şüphelenir. Tüm gelişmelerin ardından diziseveler Hüsnü'nün hastalığını merak etmeye başladı. Peki, Hüsnü'nün hastalığı ne? İşte, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın 480. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bazı detaylar...
ARKA SOKAKLAR 480. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve Alp Korkmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokakar’ın bu hafta ekranlara gelecek olan bölümünde; Umut Bebek davası göründüğü kadar kolay kapanmayacaktır. Asım, hapishanede de olsa Selin ve Mesut’tan intikam alıp, oğlunu ellerinden almanın peşine düşer. Arif’e istihbarattan Mesut’un peşinde adamların olduğuna dair bilgi gelir.
Musa, sorgusunda kunduracı Nevzat’ın adresini verir. Rıza Baba bu işi tek başına çözmek ister. Tekinsiz bir mahallede yaşayan Nevzat’ın yanına, ziyarete gider. Nevzat eski kabadayılardandır. Rıza ile de eski tanışıklıkları vardır. Öte yandan, Hüsnü son zamanlardaki sağlık problemleri üzerine, Reşat Hoca’nın kapısını çalar. Hüsnü’nün anlattığı belirtilerden Reşat şüphelenir ve tahlillerin yapılması için hastaneye giderler.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen efsane dizi Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 479. bölümünde, Ali, arkadaşı Musa’nın suça karışmış olma ihtimalinden dolayı rahatsızdır. Begüm ise, Musa’dan ayrılmak istemektedir ve kızını da alıp gizlice kaçma planları yapar. Veli, Musa’nın kızından ayrı olmasının üzüntüsüne dayanamaz kendince bir çözüm yoluna gider.
Aylin son zamanlarda kendine bakmaya başlamıştır. Herkes hayatında biri olduğundan şüphelenir. Hakan ve Bahar rutin polis çevirmesi yaparken Aylin’i yanında bir adamla görürler. Hakan şaşkın bir şekilde kontrolleri yapar. Fazlasıyla bozulur; ancak, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışır.
Umut Bebek davası nihayet sonlanır. Velayet Selin’e verilir. Selin’in mutluluğu tabii ki Mesut’a da yansır. Mahkemeden sonra Mesut, Selin, Tunç ve Umut Bebek tıpkı bir aile gibi bir stüdyoya gidip fotoğraf çektirirler.
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