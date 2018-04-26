Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanında Metin neden hapse giriyor?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 27 Nisan Cuma tarihli Arka Sokaklar 478. Bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmana Metin’in tutuklanma anı damga vurdu. Peki Metin neden hapse giriyor? Ekip, Metin'i kurtarmanın yolunu bulabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!
Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanı yayında! Her hafta başka bir maceranın yaşandığı Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde Metin, adam öldürme girişiminden dolayı hapse atılıyor! Hüsnü, çaresiz şekilde oğluyla vedalaşıyor! Metin, kardeşi Tekin'i kurtarmak için girdiği mücadelede karşısındakinin vurulmasıyla katil olarak görülme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Tüm ekip ve Çoban ailesi bu durumdan dolayı derin üzüntü içerisindedir. Savcı'nın emriyle Metin için hapis yolu görünür. Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Barbaros vurulmuştur. Savcı Arzu’nun talimatıyla Metin tutuklanır ve nezarete atılır. Hüsnü, Metin’in tutuklandığı haberini evdekilerle paylaşır. Evdekiler Metin’in suçsuz yere içerde olmasından dolayı çok üzgündür.Ziya, bir otelin konferans salonunda konuşma yapmaktadır. Konuşma sonrasında Mecnun, Ziya’yı tebrik eder ve otelden ayrılırlar. Ziya’nın arabasına kimyasal bir madde sıkılmıştır. Arabanın içindeki kimyasal madde etkisiyle Ziya bayılır. Ekibimiz olay yerine gelir. Hande ve Volkan da kimyasal maddenin etkisinde kalır ve kendilerinden geçerler. Hande ve Volkan’ın bu madde yüzünden hayati tehlikesi vardır.Ali ve Pınar, Ali’nin eski arkadaşı Musa’yı görürler. Bir yerde oturur ve eski günlerden konuşurlar. Birkaç gün sonra Ali, Musa’yı suça karışmış şekilde bulur. Bu durum Ali’nin huzurunu kaçıracaktır.
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