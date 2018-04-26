Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanında Metin neden hapse giriyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
26.04.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanında Metin neden hapse giriyor?

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Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanında Metin neden hapse giriyor?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 27 Nisan Cuma tarihli Arka Sokaklar 478. Bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmana Metin’in tutuklanma anı damga vurdu. Peki Metin neden hapse giriyor? Ekip, Metin'i kurtarmanın yolunu bulabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!

Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanı yayında! Her hafta başka bir maceranın yaşandığı Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde Metin, adam öldürme girişiminden dolayı hapse atılıyor! Hüsnü, çaresiz şekilde oğluyla vedalaşıyor! Metin, kardeşi Tekin'i kurtarmak için girdiği mücadelede karşısındakinin vurulmasıyla katil olarak görülme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Tüm ekip ve Çoban ailesi bu durumdan dolayı derin üzüntü içerisindedir. Savcı'nın emriyle Metin için hapis yolu görünür.  Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Barbaros vurulmuştur. Savcı Arzu’nun talimatıyla Metin tutuklanır ve nezarete atılır. Hüsnü, Metin’in tutuklandığı haberini evdekilerle paylaşır. Evdekiler Metin’in suçsuz yere içerde olmasından dolayı çok üzgündür.Ziya, bir otelin konferans salonunda konuşma yapmaktadır. Konuşma sonrasında Mecnun, Ziya’yı tebrik eder ve otelden ayrılırlar. Ziya’nın arabasına kimyasal bir madde sıkılmıştır. Arabanın içindeki kimyasal madde etkisiyle Ziya bayılır. Ekibimiz olay yerine gelir. Hande ve Volkan da kimyasal maddenin etkisinde kalır ve kendilerinden geçerler. Hande ve Volkan’ın bu madde yüzünden hayati tehlikesi vardır.Ali ve Pınar, Ali’nin eski arkadaşı Musa’yı görürler. Bir yerde oturur ve eski günlerden konuşurlar. Birkaç gün sonra Ali, Musa’yı suça karışmış şekilde bulur. Bu durum Ali’nin huzurunu kaçıracaktır.

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