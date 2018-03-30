Arka Sokaklar 475. bölümde Rıza Baba ve ekibi katilin peşinde
Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar bu akşam 475. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki bölümünde Rıza Baba ve ekibi, küçük bir çocuğun katilini yakalamak için büyük çaba sarf edecek. Yeni bölümde ayrıca bakıcı Şükran Umut'u alarak kaçıyor, Selin ise bu gelişme karşısında adeta yıkılıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın bu akşamki bölümünde başka neler olacak? Arka Sokaklar 475. bölümde neler olacak? Arka Sokaklar fragmanında neler var?
Efsane dizi Arka Sokaklar bu akşam ekranlara gelecek bölümüyle yine izleyicilerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Sevilen dizinin merakla beklenen fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyiciyle paylaşılmış ve fragmanda yeni bölüme dair ipuçları verilmişti. Her bölümü ile izleyicileri ekrana bağlamayı başaran Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde ekip, bir cinayete kurban giden küçük çocuğun katilinin peşine düşecek. Merakla beklenen yeni bölüme dikkat çeken bir başka konu ise, Umut'ın bakıcı kadın tarafından kaçırılması oldu. İşte Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın 475. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bazı detaylar...
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve Alp Korkmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokakar’ın bu hafta ekranlara gelecek olan bölümünde; Küçük bir çocuk, öldürülmüştür. Olay kamu davası haline gelmiştir ve halk ayaklanır. Ekibimiz katili arama çalışmalarına başlar.
Şükran, İlyas’ı, girdiği örgüt yolundan vazgeçirmeye çalışır ama başarılı olamaz. İlyas ve Hüseyin bir arabayı gasp edip içini plastik patlayıcıyla doldururlar. Büyük bir terör eylemi yapmaya hazırlanmaktadırlar. Ekibimiz onları bir an önce bulup durdurma peşindedir.
Tekin, öğretmeninin arkadaşı Şenay isimli bir bayan ile tanışır. Şenay, cemiyet hayatında tanınmış bir kadındır. Evdekiler de durumdan rahatsız olur; ama, Tekin’i vazgeçiremezler. Yusuf, Bahar’a Mardin’de olduğunu söyler; ancak, İstanbul’dadır. Aylin, tesadüfen Yusuf’u görür ve Bahar’a haber verir. Aylin ve Bahar sinyal takibinden Yusuf’un yerini tespit ederler. Ne iş çevirdiğini öğrenmeye çalışırlar.
Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak...
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Lojistik firma sahibi Numan, yanında adamı Cemil ve korumasıyla silahlı saldırıya uğrar. Ekibimizin yaptığı inceleme sonucunda, saldırıyı Yıldırım isimli eski çalışanlarının yaptığı ortaya çıkar. Numan, polisin olayın peşine düşmesini istemeden konuyu kendi aralarında çözmeye çalışır; ancak, ekibimiz saldırı sebebini çözünceye kadar uğraşacaktır. Olayın arkasından herkesi hayrete düşürecek bir isim bulunmaktadır. Rıza Baba ve ekibi o ismi yakalamadan işin peşini bırakmamaya kararlıdır.
Tunç’un arkadaşı Erhan, otobanda kazaya uğrar. Mesut da hastaneye gider. Erhan’ın kanında uyuşturucu maddeye rastlanır. Olayın aslı araştırılınca, Erhan’ın uyuşturucu kullanmasına sebep olan kişiler tehlikelidirler ve bu durumdan Tunç’un başına bir şey gelmesinden korkulur. Cemil, Kadir Altun’un gözüne girip has adamı olabilmek için Yusuf’un lojistik firmasıyla anlaşmaya çalışır. Yusuf çalışmak istemeyince, inşaatında yangın çıkarırlar.
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