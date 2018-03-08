Arka Sokaklar 472. bölüm fragmanında ekibe büyük iftira atılıyor

Arka Sokaklar dizisinin 472. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibine büyük iftira atılıyor. Koray'ın ölümü, Rıza Baba ve ekibini zor durumda bırakıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Eda, cinayet şube polisleri tarafından gözaltına alınır. Aylin ve Selin, sorguya alınmayacak olan iki kişi olarak Koray cinayetini araştırmaya karar verir. Cinayetin işlendiği yerde kameralar araştırılır; ancak, hiçbirine ulaşılamaz. Sadece oradan geçmekte olan bir otobüs tespit edilir. Şoförü takip ederler. Şoför biriyle buluşur. Buluştuğu kişinin yüzünü görmezler; ancak, cinayetin bir numaralı zanlısı kaçarken yaralanır.

Motosiklet kullanan kapkaççılar, sürekli yeni bir olaya karışır. Önüne gelenlere acımadan saldırırlar ve paralarını gasp ederler. Olay yeri incelemelerinde Zeliha da gazeteci kimliğiyle bulunmaktadır. Hüsnü, adamların çok tehlikeli olduğu konusunda Zeliha’yı uyarır ve bu olayın peşini bırakmasını söyler. Zeliha babasının uyarılarına rağmen ikna olmaz ve olayın peşine düşer. Zanlı Rıdvan ve Zeliha’yı fark eder.