Arjantin'i Türk dizileri esir aldı
Türk dizileri Arjantin gibi pembe dizilerin revaçta olduğu bir ülkede izleyicinin büyük takdirini aldı.
Latin Amerika’nın medya sektörünün haber dergisi olan TTVNEWS’a göre Arjantin’in önde gelen tv kanalı olan Telefe, Muhteşem Yüzyıl ve Elif dizilerinin elde ettiği reytinglerle Ocak, Şubat ve Mart aylarını zirvede bitirdi. Latin Amerika’da artık kendi yaptıkları dizi filmler değil Türk dizileri reyting rekorları kırmaya başladı. Sadece Arjantin de değil bütün Latin Amerika’da Türk dizileri en popüler yapımlar olarak göz dolduruyorlar. Elif isimli küçük bir kızın acı dolu hayatı Arjantin halkını ekranlara bağlarken, Kanuni Sultan Süleyman seyircinin vazgeçilmezi oldu.
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