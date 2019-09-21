Arif V216 oyuncuları kimler? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu
2018 yılında vizyona giren Arif V216 filmi beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici ile buluşuyor. Başrolünde Cem Yılmaz'ın yer aldığı filmde, uzayda yaşayan robot 216'nın insanlığa özenip dünyaya gelmesini ve Arif'le insan gibi yaşamaya çalışması ele alınıyor. İzleyicilere keyifli anlar yaşatacak olan filmin konusu kadar oyuncu kadrosu da adından söz ettiriyor. Peki, Arif V216 oyuncuları kimler? İşte, filmin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler.
Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı Arif V 216 filmi, komedi filmi sevenlere keyifli anlar yaşatacak. İşte, Arif V216 filmi ile ilgili bazı detaylar.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı filmde , Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Özge Özberk, Kerem Alışık, Ediz Hun, Farah Zeynep Abdullah, Mustafa Sandal, Mert Fırat, Can Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Ahu Yağtu gibi oyuncular yer alıyor.
ARİF V216 FİLMİNİN KONUSU NE?
Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.
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