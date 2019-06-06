Arda’nın Mutfağı ne zaman sezon finali yapacak?
Ramazan boyunca ve hafta sonları özel konuklarıyla izleyicileriyle buluşan Arda’nın Mutfağı’ndan sezon finali haberi geldi. Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, sezon boyunca geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini kendine has tarzıyla yorumladı. Peki, Arda’nın Mutfağı ne zaman sezon finali yapacak?
Ramazan ayı boyunca hafta için her gün yayınlanan Arda’nın Mutfağı programı sezon finali yaparak ekran macerasına ara verecek. Arda'nın Mutfağı 32. Bölümüyle sezonu noktalayacak. Arda Türkmen sezon finalinde; Anne Köftesi, Tahinli Piyaz, Mantar Kurabiyesi ve Çilek Şerbeti lezzetlerini taşıyacak. Arda’nın Mutfağı sezon finali bölümüyle cumartesi saat 13.00’de Kanal D’de…
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