Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan kimdir?
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in formasını giyen Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan'ın kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. Arda Turan'la yaptığı evlilik sonrası sık sık magazin basınına konu olan Aslıhan Doğan hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. Peki, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan kimdir?
Magazin haberlerini yakından takip edenlerin aşina olduğu Aslıhan Doğan, geçtiğimiz mart ayında hayatını ünlü futbolcu Arda Turan'la birleştirmişti. Bu gelişmenin ardından ünlü iş insanı Sabri Doğan'ın kızı olan Aslıhan Doğan'ın kim olduğu sıklıkla araştırılıyor. İşte, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hakkında tüm detaylar...
Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. İş insanı Sabri Doğan'ın kızı olan Aslıhan Doğan, Arda Turan ile olan birlikteliği ile uzun bir süre konuşulan isim olmuştur.
11 Mart 2018'de Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan ile dünya evine girdi. Beykoz Çubuklu'da yapılan nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katılmıştı. Sade bir törenle dünya evine giren Arda Turan'ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle