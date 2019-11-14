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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aras Bulut İynemli: Pollyanna diyorlar

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Aras Bulut İynemli: Pollyanna diyorlar

Başrolünü üstlendiği ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi gişede büyük başarı yakalayan Aras Bulut İynemli, L’Officiel Hommes dergisinin kasım sayısına çarpıcı açıklamalar yaptı.

ARAS Bulut İynemli, L’Officiel Hommes dergisine kapak oldu. “7. Koğuştaki Mucize” filmindeki performansıyla adından söz etiren oyuncu rolü için şunları söyledi:

“Memo’nun mental retardasyon gibi bir durumu var, özel ve farklı bir bir adam. Bu alanda profesyonelleşmiş psikologlarla görüştüm. Ben işin dramasının yanında umut verici hissinden çok etkilendim. Hikâyemizin farklı ve özel çocuklarımız hakkındaki önyargıları kırmak gibi bir derdi de var.”

Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’le beyazperdedeki ilk deneyimi “Mahmut ile Meryem”den tanıştıklarını belirten İynemli, “Gerçekten ona çok saygı duyuyor ve çok seviyorum. Onun kurduğu dünyaya hizmet etmek çok büyük bir gurur. Bu projenin hepimiz için özel bir yeri olacak ve bundaki en büyük pay Mehmet Ada Öztekin’indir” diye konuştu.

Hakkında merak edilenleri de anlatan oyuncu, “Hayattan keyif almayı ve neşeli olmayı seviyorum. ‘Ne kadar Pollyanna’sın sen, bu kadar da olmaz’ diyenler de oluyor. Ama bazen benim de üzüldüğüm, yetemediğim anlar oluyor. O zaman da arkadaşlarım benim enerjimi yükseltiyor” dedi.

OFF-ROAD YAPIYORUM

Boş zamanlarında off-road yaptığını belirten Aras Bulut İynemli, “Ormanda yürüyüş yapmayı ve koşmayı çok seviyorum. Vaktim oldukça off-road yapmaya çalışıyorum. Bir kere adrenalini var. Bir de ormanın yeşilini çok seviyorum. Oksijenin zihni açtığını düşünüyorum” diye konuştu.

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