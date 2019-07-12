Arapsaçı filminin oyuncuları kimler?
Arapsaçı filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Ömer Faruk Yardımcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Arapsaçı, 30 Mart 2018 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Arapsaçı filminin oyuncuları kimler?
“Elden ele gezen bir ceket, hayatları kökünden değiştirebilir mi?” sorusunda yola çıkan Arapsaçı, filminin başrollerini Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever ve Açelya Topaloğlu üstleniyor. Filmin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilmişti.
Konusu;
Film, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketin, tesadüfi olaylar sonucunda kesiştirdiği farklı insanların hayatlarını anlatıyor.
Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.
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