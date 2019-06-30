Aramızdaki Dünya filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Aramızdaki Dünya filmi beyaz perde ardından ilk kez TV izleyicileriyle buluşuyor. Amerikan romantik bilim kurgu filmi Aramızdaki Dünya, 17 Mart 2017 tarihinde Türkiye’de vizyona girmişti. Peki, Aramızdaki Dünya filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Mars'ta dünyaya gelen genç bir çocuğun öyküsünü anlatan Aramızdaki Dünya’nın başrollerini Asa Butterfield, Britt Robertson ve Gary Oldman üstleniyor. ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Peter Chelsom oturuyor.
KONUSU
Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir. Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir. Fakat Gardner, NASA’nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.
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