Aquaman filminin fragmanı yayınlandı! Ne zaman vizyona girecek?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
25.07.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Aquaman filminin fragmanı yayınlandı! Ne zaman vizyona girecek?

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Aquaman filminin fragmanı yayınlandı! Ne zaman vizyona girecek?

Aquaman filminin fragmanı sinemaseverlerle buluştu. Başrollerinde Jason Momoa, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Amber Heard ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin yer aldığı Aquaman filminin vizyon tarihi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Aquaman ne zaman vizyona girecek?

DC çizgi romanlarından beyaz perdeye uyarlanan Aquaman filmi için geri sayım sürerken fragman yayınlandı. Aquaman, DC Comics'in aynı adlı karakterinden uyarlanan ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılan ABD süper kahraman filmi. James Wan tarafından yönetilen filmin senaryosunu Will Beall yazdı.“Testere”, “Ruhlar Bölgesi”, “Hızlı ve Öfkeli 7” ve “Korku Seansı” gibi filmlerle tanınan James Wan'ın yönetmen koltuğuna geçtiği “Aquaman” 21 Aralık'ta vizyona girecek.

AQUAMAN’İN KONUSU

Arthur Curry kendisiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman’in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir…

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