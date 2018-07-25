Aquaman filminin fragmanı yayınlandı! Ne zaman vizyona girecek?
Aquaman filminin fragmanı sinemaseverlerle buluştu. Başrollerinde Jason Momoa, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Amber Heard ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin yer aldığı Aquaman filminin vizyon tarihi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Aquaman ne zaman vizyona girecek?
DC çizgi romanlarından beyaz perdeye uyarlanan Aquaman filmi için geri sayım sürerken fragman yayınlandı. Aquaman, DC Comics'in aynı adlı karakterinden uyarlanan ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılan ABD süper kahraman filmi. James Wan tarafından yönetilen filmin senaryosunu Will Beall yazdı.“Testere”, “Ruhlar Bölgesi”, “Hızlı ve Öfkeli 7” ve “Korku Seansı” gibi filmlerle tanınan James Wan'ın yönetmen koltuğuna geçtiği “Aquaman” 21 Aralık'ta vizyona girecek.
AQUAMAN’İN KONUSU
Arthur Curry kendisiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman’in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir…
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