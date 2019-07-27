Ant Man filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu
Ant Man filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Marvel Comics çizgi roman serisinden uyarlanan Ant Man, 17 Temmuz 2015 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Ant Man filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu
Ant Man aynı adlı Marvel Comics çizgi roman serisinden uyarlanmış, Peyton Reed tarafından yönetilen, 2015 yılında vizyona giren on ikinci Marvel Sinematik Evreni filmi olup 2. Evre'nin kapanış filmidir. Başrollerinde Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas ve Patrick Wilson gibi oyuncuların yer aldığı filmde boyunu küçültüp büyültme özelliğine sahip Karınca Adam (Ant Man), ilk kez beyaz perde buluştu.
ANT MAN KONUSU
Biyokimyacı Dr. Hank Pym yaptığı son deneylerde, maddelerin boyutlarını değiştirmeyi keşfeder. Bu keşfi ilk önce üzerinde test eder ve yarattığı araçlarla birlikte böceklerle iletişime geçmeyi başarır. Yarattığı özel kıyafeti giyerek kötü güçlere karşı mücadele etmesi için Scott Lang’i seçer, bu kıyafetin olağanüstü güçlerini kullanarak dünyayı kurtarmaya girişirler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle