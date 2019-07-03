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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.07.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Annemin Yarası filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

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Annemin Yarası filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Annemin Yarası filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Çekimleri farklı ülkelerde gerçekleşen Annemin Yarası, 11 Mart 2016 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Annemin Yarası filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Ozan Açıktan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Annemin Yarası’nın filminde başrolleri Bora Akkaş, Meryem Uzerli, Ozan Güven, Belçim Bilgin ve Okan Yalabık paylaşıyor. Filmde hayatları kesişen insanların öyküsü trajik bir şekilde anlatılıyor.

ANNEMİN YARASI NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yılında başlanan film çekimleri, Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da gerçekleştirildi.

KONUSU

Yugoslavya'daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyede 18 yaşına geldiğinde ailesini bulmak için elinde bir adres ile yetimhaneden ayrılıp yola çıkan Salih (Bora Akkaş), bir çiftlikte işe başlar. Çiftliğin sahipleri Borislav (Ozan Güven) ve Marija (Meryem Uzerli) Salih'e birden sıcak bir aile olmuşlardır. Fakat ailesini ararken açığa çıkan sırlar Salih'i ve çevresindeki insanlar için sıkıntılı günlerin habercisidir.

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