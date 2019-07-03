Annemin Yarası filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Annemin Yarası filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Çekimleri farklı ülkelerde gerçekleşen Annemin Yarası, 11 Mart 2016 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Annemin Yarası filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Ozan Açıktan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Annemin Yarası’nın filminde başrolleri Bora Akkaş, Meryem Uzerli, Ozan Güven, Belçim Bilgin ve Okan Yalabık paylaşıyor. Filmde hayatları kesişen insanların öyküsü trajik bir şekilde anlatılıyor.
ANNEMİN YARASI NEREDE ÇEKİLDİ?
2015 yılında başlanan film çekimleri, Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da gerçekleştirildi.
KONUSU
Yugoslavya'daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyede 18 yaşına geldiğinde ailesini bulmak için elinde bir adres ile yetimhaneden ayrılıp yola çıkan Salih (Bora Akkaş), bir çiftlikte işe başlar. Çiftliğin sahipleri Borislav (Ozan Güven) ve Marija (Meryem Uzerli) Salih'e birden sıcak bir aile olmuşlardır. Fakat ailesini ararken açığa çıkan sırlar Salih'i ve çevresindeki insanlar için sıkıntılı günlerin habercisidir.
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