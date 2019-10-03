Annem filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Mustafa Koton'un yönetmenliğini, Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor'ın senaristliğini üstlendiği Anne filmi 20 Eylül 2019’da vizyona girdi. Candan Erçetin’in Annem şarkısını 20 yıl sonra yeniden seslendirdiği Annem filmi gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla sinemaseverlerin ilgisini çekti. Peki, Annem filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
2019 yapımı film Annem, üniversite için ailesini bırakıp İstanbul’a giden Nazlı’nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağı anlatıyor. Başrollerini Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in paylaştığı Annem filminin oyuncu kadrosunda Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fülya Özcan, Tuğçe Karabayır ve Zuhal Acar paylaşıyor.
ANNEM FİLMİ KONUSU
Evladı için imkansızlıkları mümkün hale getiren fedakâr bir anne, annesinden utanan ve bir an önce kurtulmak isteyen genç kız… Üniversite ile başlayan yolculuğu Nazlı’yı büyüdüğü köyden uzaklaştırmıştır. Fakat yıllar sonra doğduğu köye, annesine geri dönmek ister. Keşkelerle geçen yıllar…
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