Anıl Berk Baki kimdir? Survivor Anıl kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2018 tüm hızıyla başladı. Yeni yarışmacıların kim olduğuna dair ciddi bir merak söz konusu. Merak edilen isimlerin başında ise gönüllüler takımında yer alan Anıl Berk Baki geliyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, Anıl Berk Baki'nin ne iş yaptığını, eğitim durumunu ve özel yaşantısını merak ediyor. Peki Survivor Anıl kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

En az diğer yarışmacılar kadar iddialı olan ve bu iddiasını açıkça dile getiren Anıl Berk Baki, şampiyonun kendisi olacağını ve o kupayı alarak yarışmadan ayrılacağını söyledi. Yelken ve crossfit sporuyla ilgilenen Anıl Berk Baki şüphesiz yarışmanın favorilerinden.

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Hobi olarak yelken sporu ile ilgilenen Anıl Berk Baki, ardından bu sporu profesyonel olarak yapmaya başlamıştır. Kendisini geliştiren Anıl Berk Baki, Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.

Crossfit antrenrölüğü de yapan Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm gibi sporlarıda yapmaktadır. Anıl Berk Baki'nin Survivor'daki sloganı ise şudur; "Sadece çıkar yarışırım! Galibiyet arkamdan gelir.."