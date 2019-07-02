Anamız Var 2 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Anamız Var 2 beyaz perde ardından ilk kez TV izleyicileriyle buluşuyor. İlki 2018 yılında vizyona giren Anamız Var’ın devam filminde Ülfet ile Firdevs'in amansız savaşı devam ediyor. Peki, Anamız Var 2 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan’ın oturduğu Anamız Var 2 filminin başrollerini Füsun Demirel, Alper Saldıran, Tuğçe Kurşunoğlu ve Suzan Aksoy paylaşıyor.
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Sibel’in annesi Semra Hanım’ın vefatı üzerinden 6 ay geçmiştir. Artık Sibel ile Oğuz’un evlenmesine bir mani yoktur. Ülfet bu duruma çok sevinir. Fakat Firdevs hiç sevinmez. Firdevs, Ülfet’in istediği kızı almasına mani olacak yollar arar. Zira önceki yaptıklarından ötürü mahallede yandaşı pek kalmamıştır. Firdevs, Sibel’in babası emlakçı Kamil’in evlenme isteğini duyar ve planını ince ince işleyerek Sibel ve Oğuz’dan önce Kamil ile evlenir. Kamil’in evliliği mahallede ve civar ilçelerde şok etkisi yaratır. Sibel babasının yaptıklarına anlama veremez. Kamil yalnız ölmek istemem bahanesine sığınır. Sibel’in şoku kolay kolay geçmez. Mecburen kabullenir, çünkü şu dünyada bir tek babası kalmıştır. Babasının kalbini kırmak istemez. Zira Kamil tansiyon hastasıdır, üzüntüye, sinire strese gelemez.
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