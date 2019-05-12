Amirimin fikirleri önemli
DİLAN Çiçek Deniz ile Erdal Beşikçioğlu, önceki akşam birlikte yemek yedi. Arnavutköy Zıpkın Balık’ta bir araya gelen ikili, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Önümüzdeki günlerde Ozan Açıktan’ın yöneteceği filmde yer alacak olan Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi öncesinde Beşikçioğlu ile fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Daha önce “Behzat Ç.” dizisinde polis amiri rolünü canlandıran Erdal Beşikçioğlu’na “Amirim” diye hitap eden Deniz, “Amirime birkaç şey danıştım. Fikirleri benim için çok önemli. O yüzden buluştuk” dedi. Filmdeki partneri Metin Akdülger ile ilgili de konuşan genç oyuncu, “Daha önce tanışıyorduk. Provalar başladı. Çok iyi gidiyor” açıklamasını yaptı. Erdal Beşikçioğlu ise “Behzat Ç.” hakkında “Behzat Ç. çok iyi oynar. Güzel oynar” diye konuştu.
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