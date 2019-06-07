Amine Gülşe kimdir, kaç yaşındadır? Amine Gülşe ile ilgili merak edilenler
Başarılı futbolcu Mesut Özil ile evlilik kararı alarak dünya evine girecek olan oyuncu ve model Amine Gülşe, sosyal medyada en fazla konuşulan isimlerden biri oldu. Gündemde yer alan evlilik haberlerinin ardından magazinseverler Amine Gülşe'nin hayatına ilişkin bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, ünlü model Amine Gülşe kimdir, kaç yaşındadır? İşte, merak edilenler.
2014 Miss Turkey yarışması birincisi olan oyuncu ve manken Amine Gülşe, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile 7 Haziran 2019'da nikah masasına oturacak. Gündemde yer alan haberlerle beraber, ünlü modelin hayatı ve biyografisi internette merak konusu oldu. İşte, Amine Gülşe'nin merak edilen hayatı...
AMİNE GÜLŞE'NİN BİYOGRAFİSİ
Türk kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken Amine Gülşe, 30 Nisan 1993 tarihinde dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi oldu. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Kariyerine modellikle başlayan Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı. 2019 Ocak ayında Mesut Özil ile nişanlandı.
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