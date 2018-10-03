Amerika'yı fethetmeye hazırlanıyorlar
Türk dizilerinden birisinin daha Amerika'daki yayın macerası başlıyor.
Geleneksellikle modernlik arasına sıkışmış Fatihli genç bir kız olan Neriman'ın ilginç hayat hikâyesini anlatan Fatih-Harbiye adlı dizi Amerika'da yayınlanacak. Amerika'da Hispanik kitleye yönelik İspanyolca yayın yapan UniMás kanalı, Fatih Harbiye dizisinin 17 Ekim'de ekrana geleceğini duyurdu.
Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu’nun yer aldığı dizi Koliba Yapım'ın yapımcılığıyla ekrana gelmiş, 2013-2014 döneminde yayınlanmış ve 50 bölüm sürmüştü.
Kanal yöneticileri dizi için "Bu güçlü dramayı Amerika'daki Hispanik izleyiciye getirdiğimiz için heyecanlıyız. Prodüksiyonun sadece güzel sahneleri ve harika bir aşk hikayesi yok; ayrıca zorbalık, sosyal ve ekonomik statüdeki ayrımcılık gibi sorunları da ele alıyorlar," yorumunda bulundu.
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