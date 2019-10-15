Amansız Takip filminin konusu nedir ve oyuncuları kimdir?
Amansız Takip filminin konusu ve oyuncuları, ekran başındaki seyircilerin araştırdığı konu oldu. Aksiyon ve gerilim konulu filmin başrollerinde Halle Berry ve Lew Temple yer alıyor. Peki, Amansız Takip filminin oyuncuları kimdir ve filmin konusu nedir? İşte, Amansız Takip filminin konusu ve oyuncuları hakkında bazı bilgiler
Amansız Takip filminin konusu; Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson, bir süre sonra çocuğundan ses çıkmayınca telaşlanır ve sonunda çocuğun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir, ancak sonunda bu işi kendi kendisine halletmesi gerektiğini anlar. Hiçbir güçlüğün yıldıramadığı acılı anne, oğlunu geri alana dek durmaya niyetli değildir.
Amansız Takip filminin oyuncuları; Halle Berry, Lew Temple, Gene Kevin Hames Jr, Ritchie Montgomery.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle