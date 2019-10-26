Altın Portakal Onur Ödülü'ne layık görülen Ahmet Mekin kimdir kaç yaşındadır?
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim tarihinde başladı. Kortej ve yürüyüşlerle açılışı yapılan Altın Portakal Festivali'nde bu sene Ahmet Mekin'e onur ödülü verilecek. Ödüle layık görülen sanatçının sinema geçmişi, gündeme gelen haberlerin ardından sosyal medya ve internette merak konusu oldu. Peki, Altın Portakal Onur Ödülü'ne layık görülen Ahmet Mekin kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bilgiler.
2019 Altın Portakal Festivali, bu sene öze dönüş temasıyla gerçekleştirilecek. Festivalde onur ödülünü alacak olan isimlerden olan sanatçı Ahmet Mekin'in hayatı, özellikle film severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, sinama sanatçısı Ahmet Mekin hangi filmlerde oynadı? İşte, Ahmet Mekin'in biyografisi ve hayatı ile ilgili bilgiler.
Ahmet Mekin, 6 Ağustos 1932 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mekin, Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu. Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun K.'nın Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) adlı yapıtları sayılabilir. Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.
1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı.
OYNADIĞI YAPIMLAR
Kanun Kanundur (Aykut Düz)
Kuruluş (Yücel Çakmaklı)
Aşktan da Üstün (Osman F. Seden),
Kelebekler Çift Uçar (Tarık Dursun K.),
Bir Türk'e Gönül Verdim (Halit Refiğ),
Düğün (Lütfi Ö. Akad),
Urfa İstanbul & Beşikteki Miras
Selvi Boylum Al Yazmalım (Atıf Yılmaz),
Kavanozdaki Adam
Bir Garip Yolcu
Çaresizler (Cüneyt Arkın, Perihan Savaş)
Bir Adam Yaratmak
Ben
72. koğuş (2011)
Ateş Dağlı
Kadın Asla Unutmaz - Orhan Aksoy
Bugünün Saraylısı (1985)
Kağıt (2010)
Kayıp Şehir (2012)
Umut Üzümleri (2013)
Tatar Ramazan (2013)
Bizim Hikaye (2015)
SeddülBahir32Saat (2016)
Filinta (2016)
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