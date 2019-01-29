Alper Kut kimdir, kaç yaşında?
Alper Kut, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna transfer oldu. Daha önce farklı dizilerinde projelerinde yer alan Alper Kut’un rolüne ilişkin bilgiler yeni bölümde belli olacak. Peki, Alper Kut kimdir, kaç yaşında?
'Kanatsız Kuşlar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' gibi dizilerle tanınan Alper Kut, , 25 Ekim 1962 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. Önce Ankara’da Veteriner fakültesinde okudu, ertesi sene tekrar imtihana girerek İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı ancak tercihini tiyatro bölümünden yana yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Bakırköy Devlet Tiyatrosunda işe başladı. 2012 yılında meslektaşı Devrim Yakut ile nikah masasına oturdu.
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