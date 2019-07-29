Alp Navruz ve Gülper Özdemir’den anlamlı ziyaret
Elimi Bırakma dizisi oyuncusu Alp Navruz ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterini canlandıran Gülper Özdemir, geçtiğimiz gün Yedikule hayvan barınağını ziyaret etti.
Ooyuncu Navruz, Yedikule hayvan barınağı ziyareti hakkında “ Barınak ziyaretimizde tüm canlıların ortak dilinin olduğunu gördük. Talihsiz hikayelerine üzüldüğümüz kadar onları ailesi gibi sahiplenen gönüllüleri gördükçe mutlu da olduk. Farkındalık için katkımız olması adına onlara zaman ayırmak istedik dedi. Özdemir ise “ Onların layık hayata kavuşabilmeleri için herkesin desteğine ihtiyaçları var. Burada satın alınamayacak bir mutluluk yaşıyoruz” diye konuştu.
Ayrıca ikili, sosyal medya hesaplarından; ‘Satın Alma Sahiplen’ vurgusunu yapmayı da unutmadı.
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