Alp Navruz: Cenk kapalı bir kitap gibi

Samimi itiraflarda bulunan oyuncu, dizide canlandırdığı Cenk karakteri ile ilgili; “Cenk’i, kapalı bir kitap gibi görüyorsunuz içini açıp okudukça hoşunuza gitmeye başlıyor, sebep-sonuçların mantıklı olması, haklılığıyla övünmemesi, olayların sonunu düşünebilmesi başta tek düze görünen bu karakterin beni etkileyen taraflarıydı.” dedi.

Navruz, diziye hazırlık sürecini de anlattı: “Bir önceki projemden sonra çok fazla vakit aralığı olmadan başladığım bir projeydi ‘Elimi Bırakma’ bu nedenle yeni bir karakteri canlandırmak elbette kaygı verecekti. Karakter için gerekli olan spor eğitimlerine başladım. Sonrasında oyuncu koçu ile karakter analizi yapıp, karakter üzerine çalışmaya başladım. Elbette önceki karakterimden tamamen ayrışması için imaj değişiklikleri de ekledim. Senaristimizin ve hocalarımızın da görüşlerini dikkate alarak hızlı ve titiz bir hazırlık süreci geçirdim.”

Kendini henüz yolun başında gördüğünü ifade eden oyuncu; “Başarıyı hedefleyen her oyuncu için vardığınız her nokta aslında başladığınız noktadır. Yani ben artık iyi oyuncuyum, ben tecrübeliyim gibi cümleler kurmaya başladığınızda bence başladığınız noktanın gerisine doğru yol almaya başlarsınız. Bu sebeple ben hep yolun başındayım diyorum. Kendime öğrenmeye aç olmayı telkin ediyorum. Gelecekte, geçmişte iyi işler bırakmış bir oyuncu olmayı hedefliyorum.” ifadelerini kullandı.

Şiir yazmayı çok sevdiğini ifade eden Navruz, yakın zamanda şiir kitabını sevenleriyle buluşturacağının da müjdesini verdi: “Uzun zamandır şiir yazıyorum. Konu veya içerik sınırlandırması olmadan, içimden gelen her şeyi kâğıda dökmeyi seviyorum. Şiirlerimi ‘sır’ gibi görüyorum ve bu nedenle kişilerle ya da dergilerle paylaşmadım. Günü geldiğinde madem sır bozulacak bunu herkes bilsin isterim. O yüzden onları kitap halinde çıkarmayı düşünüyorum. Bu hayalim ve gerçekleştirmek için kısa bir zamana ihtiyacım var.”