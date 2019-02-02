Alp Kırşan Survivor'da neden yok?
Alp Kırşan bu yıl Survivor'da neden yok sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Acun Ilıcalı tarafından sunuculuğa bu yıl, Survivor'ın eski yarışmacılarından Murat Ceylan dahil oldu. İşte detaylar.
Ekranların heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu yıl gerçekleşen Türkiye - Yunanistan arasındaki yarışmada, sevilen sunucu Alp Kırşan yer almayacak.
Acun Ilıcalı tarafından verilen bilgilere göre Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesinde bu yıl ödül oyunlarını sunacak olan isim Murat Ceylan oldu. Survivor'ın eski yarışmacısı ve sevilen karakterleri arasında yer alan Murat Ceylan bu yıl Survivor'da sunucu olarak göre yapacak.
Alp Kırşan'ın bu yıl Survivor'da sunuculuk neden yapmadığıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
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