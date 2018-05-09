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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.05.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

Almıla nedir? Almıla karakterine can veren Gönül Nagiyeva kimdir?

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Almıla nedir? Almıla karakterine can veren Gönül Nagiyeva kimdir?

Almıla, eski Türkçe'de kırmızı ya da kızıl elma anlamı taşımaktadır. Almıla kelimesi, Diriliş Ertuğrul dizisine katılan karakter dolayısıyla son günlerin araştırılan konusu oldu. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinde Almıla karakterine hayat veren Gönül Nagiyeva kimdir? İşte, Almıla kelimesinin anlamı ve Gönül Nagiyeva kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Almıla, ya da diğer bir ismiyle Alangoya, Moğol destanlarında kutsal sayılan bir kadın kahramanın adıdır. Almıla'nın diğer bir adı olan Kızıl Elma ülküsü, Osmanlı devletinde yeniçerilerin savaş azmini yüksek tutmak için kullanıldı.

Türk Edebi tarihinde de kullanılan Kızıl Elma ifadesi Evliya Çelebi'nin eserlerinde yer almıştır. Çok eski çağlardan bu yana kullanıldığı düşünülen bu ifadenin şu anlamları taşıdığı düşünülmektedir;

* Mutlak dünya hâkimiyetinin sembolüdür.

* Hakkın Hakan’ı göndereceği yerdir.

* Türk’ün gerçekleştirmek istediği ülküsüdür.

* İlahî ve sırlı bir bilgidir.

* Millî asabiyet, millî ahlâktır.

* İstanbul’un sembolüdür.

* Türk ordusunun manevi hedefidir.

* Türk’ün yüreğindeki coğrafyanın merkezi yerleşim bölgesidir.

Bütün bu anlamların iki düşünce etrafından birleştiği değerlendirmesi yapılabilir;

I- Kızılelma İlahî bir bilgi, bir sır ya da şifredir.

II- Kızılelma coğrafi bir mekâna ulaşma düşüncesi, “ideali”, ulaşılmak istenen bir yer veya diyardır.

ALMILA KARAKTERİNE CAN VEREN GÖNÜL NAGİYEVA KİMDİR?

Gönül Naiyeva, 1982 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğdu. Çocuk yaşlarda oyunculuğa merak saldı.

Küçük yaşlarda bale eğitimi aldı. Üniversite yılarında radyo ve televizyonda sunuculuk yaptı.

Üniversitenin Kamu Akademisi bölümünden mezun oldu.

2011 yılında Aramızda Kalsın, 2012 yılında Mahkumlar, 2013 yılında Kanun Namına adlı dizilerde oynadı. 2014 yılında Türkiye’den bir yapım şirketinden teklif aldı ve Terkedilmiş adlı sinema filminde başrol oynadı. 2015 yılında Zaman Adlı Tren adlı filmde oynadı. Türkiye’de film sektöründe ciddi teklifler gelmeye başlayınca İstanbul’a taşınmaya karar verdi. 2016 yılında yönetmen Korhan Uğur’un teklifiyle Kızkaçıran adlı komedi filminde oynadı.

Başrolünde oynadığı bazı kısa filmler şöyle: 2014 yılında Yansıma, 2015 yılında Azerbaijan Heart and Health Association, 2015 yılında Dönüş, 2017 yılında Yüzme Öğreniyorum, yine 2017 yılında Merhaba-Hoşçakal. Şu an reyting rekoru kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Almıla Hatun (Alangoya) karakterini oynamaktadır.

Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin Ege Denizi’nden Yunanistan’a kaçışını konu alan Yüzme Öğreniyorum filmi, dünya çapında ses getirdi. Kısakes Film Festivali’nden Yapım Desteği Ödülü, SETEM Akademi, BAK Ödülleri, Kurmaca Dalı, Jüri Özel Ödülü, İzmir Kısa Film Festivali, Ulusal Kurmaca Dalı, Migros Gençlik Ödülü, İKFD Ulusal Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Dernek Özel Ödülü aldı. Ayrıca Nagiyeva, 2018 yılı başında da ‘Yılın En İyi Yabancı Aktrisi Ödülü’ne layık görüldü.

Dans, jimnastik, bale, şarkı söylemek, spor, yüzmek, atıcılık ve binicilik profesyonel anlamda ilgilendiği ve eğitim alığı spor dallarıdır.

Türkçe, İngilizce, Azerice, Rusça ve Farsça bilmektedir.

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