All Star Murat Ceylan kimdir? Survivor Murat kaç yaşında?

Survivor’ın daha önceki sezonlarından tanınması nedeniyle All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri de Murat Ceylan oldu. Acun Ilıcalı’nın ekranlara kazandırdığı Murat Ceylan’ın yaşı, eğitimi ve kariyeri yeniden gündeme geldi. İşte “Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş” sözleri Survivor 2018 iddiasını ortaya koyan Murat Ceylan hakkında merak edilen detaylar!
Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan bu yana spor ve müzikle iç içe olan Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. Lisansına İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde devam eden Murat Ceylan, uzun süredir profesyonel olarak fitness sporu ile uğraşıyor. Ayrıca İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapan Murat Ceylan’ın ekran macerası 2013'te başladı. Survivor’un Gönüllüler kadrosunda yer aldı ve sadece performansıyla değil, diğer yarışmacılarla olan diyaloguyla da dikkatleri üzerine çekti. Yarışma sonrasında sunuculuk kariyerinde ilerledi, özellikle Almade Amazi ile beraber yer aldığı Para Bende programı ile adından söz ettirdi. Bu program sayesinde farklı ülkeleri tanıma fırsatı bulunan Murat Ceylan, ayrıca albüm çıkardı.
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