Aliya İzzetbegoviç’in hayatını anlatan Alija dizisi final yaptı

Salı akşamları yayınlanan TRT dizisi Alija ekranlara veda etti. Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in hayatının yanı sıra o dönemin şartlarını gözler önüne seren Alija 6. bölümüyle final yaptı. İşte Bosna ve Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović’in ilk gençlik yıllarından itibaren, son nefesine kadar hayatını anlatan Alija’nın finalinde yaşananlar!

Birleşmiş Milletler, Boşnakların kesin zafere ulaşmasından hemen önce duruma el koyacak, savaşı durdurma bahanesiyle Boşnak zaferini önleyecek ve Alija’yı Sırplar ile anlaşmaya zorlayacaklardır. Artık Alija; Dayton Antlaşması dayatmasıyla karşı karşıyadır. Ya bu antlaşmayı imzalayacak ya da Birleşmiş Milletler tarafından korunan ve kendisini toparlamasına fırsat verilen Sırp ordusuyla yeniden savaşacaktır.