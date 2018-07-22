Alina Boz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Güzelliğiyle dikkatleri çeken ve rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğu ile takdir toplayan Alina Boz, son dönemlerin en popüler genç oyuncularından biri. Geçtiğimiz yıllarda ekranlara gelen 'Paramparça' dizisiyle tanıdığımız Alina Boz, sık sık magazin basınında yer alan haberlerle gündemi meşgul ediyor. Peki, Alina Boz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Güzelliği ve başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Alina Boz'un kim olduğu, yaşı ve kariyeri merak konusu oldu. Genç oyuncuya dair bilgi edinmek isteyen hayranları, 'Alina Boz kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Alina Boz hakkında merak edilen detaylar...
ALİNA BOZ KİMDİR?
Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus kökenli olan Alina Boz, Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk olarak "Cesur Hemşire" dizisinde "Canan" olarak ekranlara adım attı. Alina Boz, esas çıkışını ise "Paramparça" dizisinde canlandırdığı "Hazal" karakteri ile yaşadı.
2016 yılında kadrosunda Zafer Algöz ve Melek Baykal gibi usta isimlerin yer aldığı "Kaçma Birader" adlı filmde de rol alan Alina Boz, Ata Demirer ve Justin Bieber ile Avea reklamlarında bulunan genç oyuncu reklam filminde yer aldı.
2017 yapımı Sevda’nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi. Alina Boz son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi "Vatanım Sensin" de rol almıştır.
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