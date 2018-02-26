Alija 5. bölüm fragmanında Boşnak ordusu oluşuyor

Alija dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde oldukça ilginç anlar yer alacak. Yeni bölümde daha fazla Horvat ve Sırp yönetimi altında ezilmeye katlanamayan Alija, Boşnak ordusunu kurmaya karar veriyor. İşte, Alija yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Esaret; yani Hırvat ya da Sırp yönetimi altında zillet, Alija’nın kabul edemeyeceği bir şeydi... Boşnak Ordusu’nun oluşturulmasına karar verdi Alija...

Şimdi evler silah üreten küçük atölyelerdi... Bulabildikleri her aracı silaha çevirmeye, ayakta durabilen her erkek ve kadınla Hırvat ve Sırplara karşı savaşmaya çalışıyorlardı.

Boşnaklar, artık ağır bir kuşatma karşısındadırlar ve bu kuşatmada Sırplar tarihin en acımasız katliamını gerçekleştirmek için bütün dünyanın gözü önünde bir yarışa girmişlerdi.

Alija dur durak bilmeyen çabasıyla, bütün Dünya’da mekik dokuyor Türkiye ve İran’dan gelen yardımlarla ülkesini ayakta tutmaya çalışıyordur.