Alija 4. bölüm fragmanında Bosna çember altına alınıyor

Alija dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerine tarih dolu dakikalar yaşatan dizi Alija'nın yeni bölümünde Bosna Hersek Cumhuriyetinin ilanı Sırplar ve Hırvatlar için savaş demektir. İşte, Alija yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bosna Hersek Cumhuriyetinin ilanı Sırplar ve Hırvatlar için savaş demektir. Hırvatlar ve Sırplar, Bosna Müslümanlarını yok etmek için var güçleriyle saldırmaya başlarlar. Müslümanlar silahsız ve güçsüzdür. Sırplar düne kadar yan yana, omuz omuza yaşadıkları insanları öldürmekten çekinmezler.

Alija ve Bosna her yandan, her yönden çember altına alınır. Ya bu çemberi yarıp kurtulacaklar. Ya da hep birlikte yok olacaklar. Zaman hızlı akacaktır artık.

Damarda durmayan kan gibi. Kan ve zaman Bosna Hersek için çılgınca bir yarışa girişecektir. Saraybosna’ya sıkışan Alija için tek hedef vardır. Bir milletin dirilişine vesile olmak...