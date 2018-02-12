Alija 3. bölüm fragmanında dikkatler Bosna'ya çevriliyor

Alija dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam eden dizi Alija'nın yeni bölümünde artık Alija için yeni bir dönem başlıyor. İşte, Alija yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İslam Manifestosu ile Doğu-Batı Arasında İslam kitapları artık tüm dünyanın gündemine oturmuş, özellikle İslam ülkelerinde yeni bir silkinme ve uyanışa yol açmış, bütün Müslümanların dikkatini Bosna’ya yöneltmiştir.

Komünist rejim aslında Alija’yı değil kendisini kapatmıştı hapishaneye!

Alija’nın özgürlüğüne kavuşmak için içerden, Halida, Bakir ve dava arkadaşlarının ise dışardan verdiği mücadele sonunda 14 yıllık mahkumiyet 11 yıla indirilir ve Alija çıkarılan af ile hapishaneden çıkar.

Artık yeni bir dönem başlıyor. Komünizm bütün dünyada can çekişiyor, komünist yönetim altında bulunan halklar özgürlüklerini elde edip bağımsız yönetimlere dönüşmek için başkalaşıyorlardı.

Özgürlük mukadderdi ve gelecekti.

Alija bunu görerek Demokratik Eylem Partisi (SDA)’ni kurmak için yeni ve çileli bir yolculuğa daha başlıyor.