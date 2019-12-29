Alican Sabunsoy kimdir? MasterChef yarışmacısı Alican aslen nereli ve kaç yaşında?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin jüri üyeliği yaptığı MasterChef'te adını finale yazdıran Alican Sabunsoy, yarışmaya dahil olduğu ilk günden bu yana sevilen bir isim. İşte, MasterChef Alican hakkında tüm ayrıntılar...

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

28 yaşında olan Alican Sabunsoy Adanalı ve aşçılık mesleği icra ediyor. Daha önce suşi restoranında çalışan Alican Sabunsoy, 8 yıldır bu mesleği yapıyor. Alican Sabunsoy kebap ve kebap yemeklerinde iddialı olduğunu dile getiriyor.

2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan MasterChef Alican, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.

2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.

İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı.

MasterChef Alican'ın son durağı ise yine yönetici şef olarak çalıştığı suşi restoranı oldu.

MasterChef Alican Sabunsoy, aşçılık ustalık belgesine de sahiptir.