Alican Okumuş kılıçları çekti oyuncu oldu!
Kalk Gidelim dizisinin yakışıklı oyuncusu Alican Okumuş, son dönemin en çok parlayan isimlerinden. Ailesinin “Aman okulunu bırakma, kolunda bir altın bileziğin olsun” isteği üzerine mühendislik bölümünden mezun olan Okumuş, meslek olarak ise oyunculuğu seçti.
Erbulak ve Dialog oyunculuk okulundan eğitim alan Okumuş, iyi bir şirketten yüksek maaşlı iş teklifi aldığı gün “Kalk Gidelim” dizisinin deneme çekimi için çağırıldığını söyledi. Ailesini de karşısına alıp seçimin küçüklüğünde beri hayalin kurduğu oyunculuk mesleğinden yana kullanan genç oyuncu, “Son nefesime kadar oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk benim için aşk. Borusan’dan iş teklifi aldım ama oyunculuğu tercih ettim. Oyunculuk daha mutlu olacağım bir alan. Annem ise mühendis olup daha düzenli bir hayat yaşamamı istiyor. Annem çok otoriterdir. Oyunculuğu seçtiğim için annemle çok büyük sıkıntılar yaşadık. Evde kavgalarımız bayağı alevlendi, kılıçlar çekildi. Şimdi çok mutluyum bu işi yaptığım için. İyi ki vazgeçmemişim, yılmamışım” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle