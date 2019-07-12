Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Ali Kundilli filminin devamı beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Bir karakter komedisi olan Ali Kundilli’nin devam filmi, 4 Mart 2016 tarihinde vizyona girmişti. Filmde eşinin isteği üzerine yollara düşen Ali’nin başına gelenler anlatılıyor. Peki, Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakterinin devam filmi Ali Kundilli 2'nin senaristliğini başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu üstleniyor. Gelinoğlu'na kadroda Zeynep Aktuğ, Sami Aksu, Ezgi Tombul, Hakan Bilgin, Ayşegül Atik, Emre Mutlu ve Gülnihal Demir eşlik ediyor. Filmin yapımcılığını ise "Recep İvedik" ve "Fetih 1453" gibi gişe rekortmeni filmlere imza atan Faruk Aksoy üstleniyor. Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çekilmişti.
KONUSU
Büyük bir aşkla hayatlarını birleştiren Ali ve İlknur, bebeklerini bir heyecanla beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde talep ettikleriyle Ali'yi bunaltır.. İlknur çocuğunu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul’da değil, Ali’nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy’de doğum yapmak ister. Yola koyulan ekip yepyeni maceralara atılır. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır.
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