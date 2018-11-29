Ali Erkazan kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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29.11.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Ali Erkazan kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?

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Ali Erkazan kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?

Ali Erkazan, son günlerde gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor. Sıdıka, En Son Babalar Duyar gibi gibi zamanın popüler projelerinde yer alan Ali Erkazan, tiyatroda da birçok oyunda yer almıştır. Peki, Ali Erkazan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ali Erkazan, 1952 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "baba" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca tiyatrosunda da görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

ALİ ERKAZAN'IN ROL ALDIĞI PROJELER

Hayat Sevince Güzel (dizi) : Muhtar Soylu - 2016

Poyraz Karayel - İdris 2016

Küstüm Çiçeği - 2010

Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül - 2008

Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007

Evimin Erkeği - 2007

Sevgili Dünürüm - 2007

Annem - 2007

Hayırdır İnşallah - 2006

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006

Mavi Kuş - 2006

Aşk Meydan Savaşı - 2002

Başımıza Gelenler - 2002

En Son Babalar Duyar - 2002

Son : Levent Kırca - 2001

Şaşı Felek Çıkmazı : çağan Irmak - 2000

Sıdıka - 1997

Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986

Kurt ve Kuzu - 1983

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Salpa : (Yılmaz Güney) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991

Ayak Takımı Aarasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990

Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Sacco ile Vanzetti : Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988

Sonuncular : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987

Rummuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Misafir : (Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1084

Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Agrı Dağı Efsanesi (oyun) : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu - 1981

Hikaye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980

Sınırda-Duvar : Muzaffer İzgü - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980

Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Kafatası : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978

Sakıncalı Piyade : Ugur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

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