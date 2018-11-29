Ali Erkazan kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?
Ali Erkazan, son günlerde gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor. Sıdıka, En Son Babalar Duyar gibi gibi zamanın popüler projelerinde yer alan Ali Erkazan, tiyatroda da birçok oyunda yer almıştır. Peki, Ali Erkazan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ali Erkazan, 1952 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "baba" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca tiyatrosunda da görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.
ALİ ERKAZAN'IN ROL ALDIĞI PROJELER
Hayat Sevince Güzel (dizi) : Muhtar Soylu - 2016
Poyraz Karayel - İdris 2016
Küstüm Çiçeği - 2010
Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül - 2008
Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007
Evimin Erkeği - 2007
Sevgili Dünürüm - 2007
Annem - 2007
Hayırdır İnşallah - 2006
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006
Mavi Kuş - 2006
Aşk Meydan Savaşı - 2002
Başımıza Gelenler - 2002
En Son Babalar Duyar - 2002
Son : Levent Kırca - 2001
Şaşı Felek Çıkmazı : çağan Irmak - 2000
Sıdıka - 1997
Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986
Kurt ve Kuzu - 1983
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Salpa : (Yılmaz Güney) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991
Ayak Takımı Aarasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Sacco ile Vanzetti : Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988
Sonuncular : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987
Rummuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Misafir : (Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1084
Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Agrı Dağı Efsanesi (oyun) : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu - 1981
Hikaye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Sınırda-Duvar : Muzaffer İzgü - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Kafatası : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
Sakıncalı Piyade : Ugur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
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