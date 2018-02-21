Ali Biçim; Cem Yılmaz'ın hayatını film yapacağım başrolü de kendim oynayacağım

İnternette yarattığı “Just Pide” klibiyle büyük çıkış yapan, ardından Okan Bayülgen'in Disko Kralı ve Medya Kralı’nda yer aldığı skeçlerle çok sevilen Ali Biçim, bir dönem kendi talkshow programını da sunmuştu.

Kahve Sohbetleri'ne çarpıcı açıklamalar yapan ünlü komedyen; bir gün Cem Yılmaz’ın hayatını film yapacağım ve baş rolü ben oynayacağım, dedi. Cem Yılmaz’ı 95 yılından beri takip ettiğini anlatan Biçim, bu hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladığını hatta hikayeyi oluşturduğunu söyledi. Tanser Yılmaztürk’ün Cem Yılmaz’ın bundan haberi var mı sorusuna; Bu sayede olacak abi, diyen Ali Biçim; izin vermeseler bile Cem Yılmaz’ın hayatını oynayacağım, diyerek iddialı konuştu.

Hayalindeki başka bir filmi çekmek için de kaynak sıkıntısı yaşadığını söyleyen Ali Biçim, son çare olarak, radikal bir kararla filmi telefonla bile çekmeyi düşündüğünü anlattı.

Programda Cem Yılmaz, Tarkan, Murat Övüç taklitleri yapan ve Kenan Doğulu'dan 'Tutamıyorum Zamanı ‘ isimli şarkıyı seslendiren komedyen eğlenceli anlara imza attı.