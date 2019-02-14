Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncuları ile dikkat çekiyor! Nerede çekildi?
Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncuları ve konusu ile internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Peki, Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, Cem Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı filmin nerede çekildiği ve oyuncuları hakkında bazı bilgiler
Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncuları ile birçok izleyicinin gündeminde yer aldı. Cem Yılmaz'ın baş rolünde yer aldığı filmin konusu ve nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte, Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncuları ve film hakkında merak edilen bazı detaylar
ALİ BABA VE 7 CÜCELER OYUNCULARI KİMDİR?
Yönetmen koltuğunda Cem Yılmaz'ın oturduğu Ali Baba ve 7 Cüceler'in oyuncu kadrosunda yine Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Çetin Altay, Irina Ivkina, Yosi Mizrahi gibi isimler yer alıyor. İşte, büyük bir bölümü Bulgaristan'da çekilen filmin oyuncu kadrosundan bazı bilgiler;
ALİ ŞENAY-BORİS MANCOV(CEM YILMAZ)
Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te İstanbul’da Koca mustafa paşa’da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Anne adı Sabahat, baba adı Arif’tir. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kızkardeşi vardır. Koca mustafa paşa'da ki Mehmet Akif İlkokulu'nda 4. sınıfta okurken ailesiyle birlikte Bahçelievler'e taşındı.
Ortaokulu Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde görmüştür.
Bir mizah dergisi olan Leman Dergisinde karikatür çalışmalarına başladığında, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde sürdürüyordu.
İlk stand-up gösterisini Leman Kültür'de, 1995'in Ağustos ayında gerçekleştirdi. Aynı senenin aralık ayında Beşiktaş Kültür Merkezi"nde sahne almaya başladı. 2001 yılı sonuna kadar 1200'ün üstünde gösteriye çıktı. Hemen hemen bütün gösterileri kapalı gişe oynadı. Türkiyenin yanı sıra, Avrupa ve Amerika’da sahne aldı.
Leman Dergisi'nde yayınlanan çalışmalarını "Karikatürler" isimli kitabında yayınladı. İlk sinema deneyimini, 1998 yılında Ömer Vargı’nın yönettiği ‘Herşey Çok Güzel Olacak’ isimli filmde Mazhar Alanson ile başrolü paylaşarak tatmış oldu. Film, Türkiye ve Avrupada yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi tarafından izlendi.
KENAN MEMEDOV (ZAFER ALGÖZ)
Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur.
1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.
1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır.Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.
İLBER (ÇETİN ALTAY)
1 Ocak 1977 yılında İstanbul’da doğan oyuncu,aslen Trabzonludur. Oyunculuk hayatında birçok dizi ve filmde rol oynamıştır. Oflu Hoca'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Altındağlı, Bana Bir Soygun Yaz, Sümela'nın Şifresi: Temel bunlardan başlıcalarıdır. Uzun bir dönem Leman Dergisi’nde senaristlik yaptı. Oyunculuğa ise; tiyatroda tek kişilik gösteri olan stand-up ile başlamıştır. Daha sonra bir tiyatro grubu kurarak doğaçlama oyunlar sergilemeye başlamıştır. Bu oyunlardan sonra da birçok tiyatro oyununda yer aldı. Leman Dergisi’nden sonra tek başına bir sitcom yazmıştır. İnternet sitesi olan Mynet’te klipler ve diziler ile dalga geçen videolar çekti. İlk sanal ortamdaki sitcom’u orda yapmıştır. Bu iş bittikten sonra da Ömer Faruk Sorak ile fındık reklamı çekti.
2005 – 2007 yılları arasında “Emret Komutanım” adlı dizide "İdris Fındıkoğlu" karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Kasım ayında vizyona giren, Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği dördüncü filmi olan “Ali Baba ve 7 Cüceler” adlı sinema filminde Cem Yılmaz ve Zafer Algöz ile başrolde oynarken filmde Irina Ivkina, Yosi Mizrahi, Bahtiyar Engin de rol almıştır. Günümüzde ise 13 Mayıs'da vizyona girecek olan "Oflu Hoca'nın Şifresi 2" adlı filmde başrol olarak oynamıştır.
VERONİKA (IRİNA IVKİNA)
İrina İvkina 1988 yılında dünyaya gelmiş olan Rus fotomodel ve oyuncudur. Rus İktisat Üniversitesi mezunu olan İrina İvkina, kariyerini ise oyunculuk üzerine şekillendirmiştir.
Irina, Emrah Şahin isimli bir Türk vatandaşıyla evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştur.
İSMAİL BEY (CAN YILMAZ)
Can Yılmaz, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyidir.
SADIK (FEVZİ GÖKÇE)
TAYANÇ (YOSİ MİZRAHİ)
HEADHUNTER (YAVOR BAHAROV)
FİLMİN KONUSU
Ali Şenay ve kayınbiraderi İlber, bahçe süsü olarak cüceler tasarlayıp satan iki "iş adamıdır." İç pazardaki girişimlerinde başarısız olup, Şenay Cüccaciye markası atında kurumsallaşıp yurt dışına açılmak isteyen ikili, soluğu Sofya'da düzenlenen bir bahçe fuarında alırlar. Tamamen tesadüf bir yanlış anlaşılma sonucu büyük mafya lideri Boris Mancov'un adamlarına bulaşan Şenay ve İlber, kendilerini kedi-fare oyununu andıran bir insan avının göbeğinde bulurlar! Karşılarına çıkan Tayanç Pakça, Veronika ve Kenan Memedov gibi nev-i şahsına münhasır karakterlerle maceraları da renklenecektir...
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