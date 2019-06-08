Ali Baba ve 7 Cüceler filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği dördüncü filmi Ali Baba ve 7 Cüceler, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ali Baba ve 7 Cüceler, 2015 yılında vizyona girmişti. Peki, Ali Baba ve 7 Cüceler filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Cem Yılmaz'ın oturduğu Ali Baba ve 7 Cüceler'in oyuncu kadrosunda yine Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Çetin Altay, Irina Ivkina, Yosi Mizrahi gibi isimler yer alıyor. Cem Yılmaz’ın birden fazla karaktere hayat verdiği filmde Barış Manço'nun eserlerini kullanmış, karakterlerden birine de isminin benzerini vermiştir. "Boris Mancov" isimli karakteri Cem Yılmaz oynamıştır. Filmin bir kısmı Bulgaristan'da çekilmiştir.
FİLMİN KONUSU
Ali Şenay ve kayınbiraderi İlber, bahçe süsü olarak cüceler tasarlayıp satan iki "iş adamıdır." İç pazardaki girişimlerinde başarısız olup, Şenay Cüccaciye markası atında kurumsallaşıp yurt dışına açılmak isteyen ikili, soluğu Sofya'da düzenlenen bir bahçe fuarında alırlar. Tamamen tesadüf bir yanlış anlaşılma sonucu büyük mafya lideri Boris Mancov'un adamlarına bulaşan Şenay ve İlber, kendilerini kedi-fare oyununu andıran bir insan avının göbeğinde bulurlar! Karşılarına çıkan Tayanç Pakça, Veronika ve Kenan Memedov gibi nev-i şahsına münhasır karakterlerle maceraları da renklenecektir...
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