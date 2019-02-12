Alemde Bir Gece filminin oyuncuları kimdir? İşte filmin oyuncu kadrosu ve genel hikayesi
Alemde Bir Gece filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Usta oyuncu Aydemir Akbaş’ın başrolünde yer aldığı Alemde Bir Gece’nin yönetmen koltuğunda Barış Erdoğan oturuyor. Peki, Alemde Bir Gece filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda başka kimler yer alıyor?
2016 yılında vizyona giren Alemde Bir Gece filminin oyuncu kadrosunda Aydemir Akbaş, Beyti Engin, Bülent Alkış, Ceyda Olguner, Selin Deveci, Burcu Binici ve Ömer Gecü yer alıyor. Usta oyuncu Aydemir Akbaş, eski bir Kore gazisini canlandırıyor.
KONUSU
Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan’ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında bir kadın ve Fehmi’yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır. Ozan, Tolga’yı evden kovalamaya çalışırken, üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref’in peşinden giderlerken, kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.
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