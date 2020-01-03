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Televizyon
Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Alef dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı

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Alef dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı “Alef” izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

May Prodüksiyon tarafından BluTV ve FX için hazırlanan polisiye dizinin ilk tanıtımını önceki gün yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Emin Alper’in oturduğu dizinin tanıtım videosunda dedektif rolünü üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gizemli bir cinayetin izini sürüyor.

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