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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.07.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Alçiçek Hatun 24 yaşında

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Alçiçek Hatun 24 yaşında

Diriliş Ertuğrul’un “Alçiçek Hatun’u Beyzanur Mete, 24. yaşını ailesinin ve yakın sanatçı dostlarının bir arada olduğu özel bir tekne gezisi eşliğinde kutladı.

12 Temmuz’da vizyona girecek ‘Yuvaya Dönüş’ filmiyle birlikte 2 sezondur oynadığı Diriliş Ertuğrul’daki rolüyle dikkat çekerek adından söz ettiren genç oyuncu Beyzanur Mete, 24.yaşını özel bir tekneyle denize açılarak boğazda kutladı

 Annesi Ayşe Mete, müzisyen babası Kemal Mete ile birlikte yakın aile bireyleri ve sanatçı dostlarının bir arada olduğu doğum günü kutlaması gecenin geç saatlerine kadar devam ederken; Mete yeni yaşıyla ilgili şunları söyledi:

“Benim için gerçekten özel bir yıl oldu. Ardı ardına oynadığım sinema filmlerim ve çok severek oynadığım ‘Diriliş Ertuğrul’daki rolümle şanslı ve bereketli bir yıl geçirdim. Yeni yaşımda benim için hazırlanmış bu özel pastadaki görsel olan her şey, kamera, klaket, ailemle ve işimle ilgili fotoğraflarım, 23 yaşımın özeti gibi olmuş. 24. yaşımdan da önce sağlık, mutlulukla birlikte güzel başarılar diliyorum. Bugün yanımda olan aileme, sanatçı ve yakın arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her şey onlarla birlikte güzel.“

 

 

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