Alara Bozbey kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Alara Bozbey, 20 Şubat 1986 tarihinde Litvanya'da dünyaya geldi. Bir süre Litvanya’da yaşadıktan sonra annesinin evlenmesi üzerine Türkiye’ye gelen Alara Bozbey; Türk vatandaşlığı alarak Aliona olan ismini Alara olarak değiştirmiştir.



İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Yabancı Damat dizisi ile yaşayan güzel oyuncu; Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme, Karadağlar, Adanalı, Prenses Perfinya, Hepsi 1, Evimin Erkeği ve Arka Sokaklar dizilerinde rol almıştır.



Star Tv ekranlarında yayınlanan; Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Türkü Turan, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan gibi bir çok ünlünün yer aldığı Dolunay dizisinin kadrosunda yer almış ve Demet karakterini canlandırmıştır.