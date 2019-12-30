Alara Bozbey kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Alara Bozbey, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Litvanya doğumlu olan Alara Bozbey, annesinin bir Türk ile evlenmesi üzerine Türkiye'ye yerleşmiş ve Türk vatandaşlığı almıştır. Peki, Alara Bozbey kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Alara Bozbey, 20 Şubat 1986 tarihinde Litvanya'da dünyaya geldi. Bir süre Litvanya’da yaşadıktan sonra annesinin evlenmesi üzerine Türkiye’ye gelen Alara Bozbey; Türk vatandaşlığı alarak Aliona olan ismini Alara olarak değiştirmiştir.
İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Yabancı Damat dizisi ile yaşayan güzel oyuncu; Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme, Karadağlar, Adanalı, Prenses Perfinya, Hepsi 1, Evimin Erkeği ve Arka Sokaklar dizilerinde rol almıştır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan; Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Türkü Turan, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan gibi bir çok ünlünün yer aldığı Dolunay dizisinin kadrosunda yer almış ve Demet karakterini canlandırmıştır.
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