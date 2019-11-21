Alacakları reyting merak ediliyordu.. Engin Altan Düzyatan ve Kuruluş Osman yarışında gecenin kazananı kim oldu?
Çarşamba akşamı yayınlanan ve Engin Altın Düzyatan'ın baş rolünde yer aldığı Kurşun dizisi, tanıtımları ile ilgi gören Kuruluş Osman dizisinin reytinglerde nasıl sonuç alacağı izleyenler tarafından merak ediliyordu. Peki reyting yarışının dün akşam ki kazananı kim oldu?
TRT 1 kanalında yayınlandığı tarihlerde Diriliş Ertuğrul adıyla büyük hayran kitlesine sahip olan Engin Altan Düzyatan bu sezon Kurşun dizisinde başrol olarak karşımıza çıkmıştı.
Bu sezon yayın hayatına merhaba diyen Diriliş Ertuğrul'un devam serisi olarak görülen Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü dün akşam yayınlandı.
Kurşun ve Kuruluş Osman yarışında kazanan dizi ise Burak Özçivit'in baş rolünü üstlendiği Kuruluş Osman dizisi oldu.
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