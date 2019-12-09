MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAkdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
GeriTelevizyon Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
09.12.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada, izleyenlerin dikkatini çeken soru internette merak konusu oldu. Televizyon başındakilerin araştırdığı büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde; Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır? İşte, o sorunun doğru cevabı haberimizde.

Kenan İmirzaoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı devam ediyor. 15 bin TL kazandıktan sonra yarışmacıya sorulan soru son bölüme damga vurdu. Peki, Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

SORU:

Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

 A: Kıbrıs, Sardinya, Sicilya

B: Kıbrıs, Sicilya, Sardinya

C: Sardinya, Kıbrıs, Sicilya

D: Sicilya, Sardinya, Kıbrıs

Doğru cevap: D

.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle