Kenan İmirzaoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı devam ediyor. 15 bin TL kazandıktan sonra yarışmacıya sorulan soru son bölüme damga vurdu. Peki, Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

SORU:

Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

A: Kıbrıs, Sardinya, Sicilya

B: Kıbrıs, Sicilya, Sardinya

C: Sardinya, Kıbrıs, Sicilya

D: Sicilya, Sardinya, Kıbrıs

Doğru cevap: D

.