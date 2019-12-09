Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada, izleyenlerin dikkatini çeken soru internette merak konusu oldu. Televizyon başındakilerin araştırdığı büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde; Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır? İşte, o sorunun doğru cevabı haberimizde.
Kenan İmirzaoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı devam ediyor. 15 bin TL kazandıktan sonra yarışmacıya sorulan soru son bölüme damga vurdu. Peki, Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
SORU:
Akdeniz'de yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
A: Kıbrıs, Sardinya, Sicilya
B: Kıbrıs, Sicilya, Sardinya
C: Sardinya, Kıbrıs, Sicilya
D: Sicilya, Sardinya, Kıbrıs
Doğru cevap: D
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