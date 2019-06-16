Ailenin kahramanı annemdi
HÜLYA Koçyiğit, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında oyuncu, eğitmen ve şair Kerem Alışık’ı ağırladı.
Programın Babalar Günü özel yayınına konuk olan Alışık’a, Koçyiğit “Babanı özlüyor musun” diye sordu. Ünlü oyuncu, “Sadri Alışık’ın babasıyım ve Sadri Alışık benim babam, ben içimi dökeceğim ama sonra beraber toplayalım olur mu?” diye yanıt vererek babası için yazdığı “Babam” şiirini okudu. Annesi Çolpan İlhan ve dayısı Attilâ İlhan’dan da bahseden Kerem Alışık böyle bir ailede büyümenin avantajlarını anlattı: “Babam gözleri Türkçe konuşan bir insandı tercümeye gerek yoktu, ailenin kahramanıysa annemdi. Dayım, kendime ayırdığım şeyleri paylaştığım tek insandı. İlk aşklarımı, ilk şiirlerimi hep onunla paylaşırdım.”
GENÇLER ÜNLÜ OLMAYI
MESLEK ZANNEDİYOR
Sadri Alışık Kültür Merkezi’ndeki eğitimlere de değinen oyuncu, gençlere tavsiyelerde de bulundu: “Bazı gençler ünlü olmayı meslek zannediyorlar, meslek oyuncu olmak bunun farkına varmalı, çalışmalı ve gayret etmeliler” dedi.
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