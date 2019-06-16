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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Ailenin kahramanı annemdi

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Ailenin kahramanı annemdi

HÜLYA Koçyiğit, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında oyuncu, eğitmen ve şair Kerem Alışık’ı ağırladı.

Programın Babalar Günü özel yayınına konuk olan Alışık’a, Koçyiğit “Babanı özlüyor musun” diye sordu. Ünlü oyuncu, “Sadri Alışık’ın babasıyım ve Sadri Alışık benim babam, ben içimi dökeceğim ama sonra beraber toplayalım olur mu?” diye yanıt vererek babası için yazdığı “Babam” şiirini okudu. Annesi Çolpan İlhan ve dayısı Attilâ İlhan’dan da bahseden Kerem Alışık böyle bir ailede büyümenin avantajlarını anlattı: “Babam gözleri Türkçe konuşan bir insandı tercümeye gerek yoktu, ailenin kahramanıysa annemdi. Dayım, kendime ayırdığım şeyleri paylaştığım tek insandı. İlk aşklarımı, ilk şiirlerimi hep onunla paylaşırdım.”
GENÇLER ÜNLÜ OLMAYI
MESLEK ZANNEDİYOR
Sadri Alışık Kültür Merkezi’ndeki eğitimlere de değinen oyuncu, gençlere tavsiyelerde de bulundu: “Bazı gençler ünlü olmayı meslek zannediyorlar, meslek oyuncu olmak bunun farkına varmalı, çalışmalı ve gayret etmeliler” dedi.

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