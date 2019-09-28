Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? İşte Ailecek Şaşkınız filmi oyuncu kadrosu ve konusu
2018 yılında vizyona giren Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerinde yer aldığı Ailecek Şaşkınız filmi, beyaz perdenin ardından televizyonda ilk kez izleyici ile buluşuyor. Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği filmde, babası emekli olduktan sonra inşaat şirketinin başına geçen Ferhat’ın yakın arkadaşı Gökhan’la beraber bir hırsızlık olayına karışması eğlenceli bir şekilde ele alınıyor. Peki, Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? İşte Ailecek Şaşkınız filmi oyuncu kadrosu ve konusu.
Yapımcılığını TR 40 33 Productions'un üstlendiği Ailecek Şaşkınız filmi vizyona girdiği tarihte ilk üç günde 680 bin 409 kişi tarafından izlendi. Komedi kategorisinde yer alan film, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine topluyor. İşte, Ailecek Şaşkınız filmi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında detaylar.
AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI KİMLER?
Ailecek Şaşkınız filminde, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Çağlar Ertuğrul, Mustafa Alabora, Günay Karacaoğlu, Cengiz Bozkurt, Bihter Dinçel gibi oyuncular yer alıyor.
FİLMİN KONUSU NE?
‘Ailecek Şaşkınız’ filminde babası emekli olduktan sonra inşaat şirketinin başına geçen Ferhat’ın (Ahmet Kural) çocukluk arkadaşı ve şirketinde Finans Müdürü olarak görev yapan Gökhan’la (Murat Cemcir) kendini bir hırsızlık olayının içinde bulmasıyla birlikte farklı bir yola giren hayatı anlatılıyor. Olayı çözmek için gelen polis amiri Elif’le (Saadet Işıl Aksoy) tekrar karşılaştıktan sonra hayatındaki sır perdesi aralanan Ferhat ve Gökhan, bu kez de büyük bir sürpriz yaşıyor.
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