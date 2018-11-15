Aile Arasında oyuncuları kimdir? Aile Arasında oyuncu kadrosu ve konusu

Aile Arasında oyuncuları, ekran başındaki birçok izleyicinin gündemindeki konu oldu. Bir müzikholde vokalistlik yapan Solmaz'ın, kızını evlendirmek üzereyken düzenli aile izlenimi vermek istemesi, onu sıradan bir esnaf olan Fikret'in yanına iter ve olaylar başlar. Peki, Gülse Birsel, Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı Aile Arasında oyuncuları arasında kimler var? İşte, oyuncu kadrosu

AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMDİR?

ENGİN GÜNAYDIN (FİKRET)

Engin Günaydın, 29 Ocak 1972, Erbaa,Tokat doğumlu Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşar. Engin Günaydın, Garanti Bankası reklamında da oynadı. Engin Günaydın 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası'nın reklam yüzü oldu, 2009'da da yeni reklamlarında oynadı.

Günaydın, 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa, Tanoba ilçesinde doğdu. İlköğretimi Turhal'da, ortaöğrenimini Erbaa'da tamamlamıştır. Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatına ilk girişi yaptı. Ailesi onu meslek sahibi olsun diye ablasının yanına, yani İzmit'e yollamıştır. Fakat o İzmit'te tiyatroya girdi. Oradan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, yatay geçişle Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdi.

2001-2004:Zaga

Engin Günaydın, kendini asıl Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga'da gösterdi. Burada kısa skeçlere çıkan Günaydın, Yazı Tura adlı filmde de bir rol kaptı. Bu filmde Sencer karakterini canlandırdı. Ayrıca 2003 yılında "Hadi Uç Bakalım" ve "Alacakaranlık" dizilerinde oynadı.

2004-2009:Avrupa Yakası

Engin Günaydın, asıl çıkışını Gülse Birsel'in kendisini fark etmesiyle Avrupa Yakası'na katılarak yakaladı. Burada "Burhan Altıntop" karakterini canlandırarak büyük ilgi gördü. Dizinin 14 Eylül 2005 tarihindeki 3. Sezon'da giriş yapan Günaydın, dizide İdare Müdürü rolünü canlandırdı ve dizinin 24 Haziran 2009 tarihindeki son bölümüne kadar devam etti.

2011-2012:Muhteşem Yüzyıl

1. Sezon 1. Bölüm'de konuk olarak geldiği saraya 2. Sezon 1. Bölüm (35. Bölüm)'de yerleşmeye karar vermiş ve dizi kadrosuna dahil olmuştur. Daha sonra sözleşmesi bitmiş ve diziden ayrılmıştır.

2013-2014:Galip Derviş

Galip Derviş, Barakuda Film tarafından yapılıp Kanal D'de yayınlanan Polisiye, Komedi türündeki Türk televizyon dizisi. 28 Aralık 2014 tarihinde dizi final yapmıştır.

Oyunculuğu bırakması

Engin Günaydın, dizi oyunculuğunu bırakmıştır. Ama filmlere devam edeceğini belirtmiştir.

DEMET EVGAR (SOLMAZ)

Arnavut kökenli olan Demet Evgar ,19 Mayıs 1980’de Manisa'da doğdu. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa’daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu’nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktan Demet Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda ‘Aşk Çemberi' adlı oyunda ve “Tiyatro Kılçık”ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan'da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

“Aslı ile Kerem”, “Bütün Çocuklarım” ve “Emret Komutanım” adlı televizyon dizilerinin yanı sıra “Banyo”, “Beyza'nın Kadınları” isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007’de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen “Rock Müzikalleri’nde” rol aldı. 2009’da Mahsun Kırmızıgül’ün Güneşi Gördüm filminde Havar karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaşmıştır. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynamıştır.

İlk olarak Türkmax’te yayınlanmakta olan, ardından Star TV’ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisiyle büyük bir kitleye ulaştı. Vatanım Sensin'de kısa süreliğine Kara Fatma rolüne hayat verdi.

ERDAL ÖZYAĞCILAR (HAŞMET)

1948 yılında Bursa'da dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar boyunca görev almış ve buradan da emekli olmuştur. Tiyatronun yanı sıra pek çok sinema ve televizyon filminde rol almış ve seslendirme çalışmaları yapmıştır. Sanatçı, Bizimkiler ve Elveda Rumeli dizileri ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir.

Gülümse Yeter - 2016 ( Hasan Efendi)

Sevdaluk - 2013 (Ali İhsan)

İki Yaka Bir İsmail - 2012 (İsmail)

Karadağlar - 2010

Elveda Rumeli - 2007 (Sütçü Ramiz)

Altın Kafes - 2004

Yabancı Damat - 2004 (Kahraman Baklavacıoğlu)

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Güz Sancısı - 2002

Ah Yaşamak Var Ya - 2002

Abdülhamit Düşerken - 2002

Mihriban - 2002

Beşik Kertmesi - 2002 (Aydede)

Karakolda Ayna Var - 2000

Delikanlı - 2000

Şehnaz Tango - 1996 (Tango Muhsin)

Sevda Kondu - 1996

Bizimkiler - 1989 (Şükrü)

Yarın Cumartesi -1988

Gömlek - 1988

Bir Kırık Bebek - 1987

Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç - 1987

On Kadın - 1987

Sis - 1987

Adem İle Havva - 1987

Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986

Hastahane - 1986

Ya Ya Ya Şa Şa Şa - 1986

Züğürt Ağa - 1985 (Kekeç Salman)

Yılanların Öcü - 1985 (Hac'eli/Hacı Ali)

Aşık Oldum - 1985

Namuslu - 1984

Postacı - 1984

Şabaniye - 1984

Seni Seviyorum - 1983

Talihli Amele - 1980

Hayatım Roman - TRT Dizisi - 1979

Kibar Feyzo - 1978 (Zülfo)

Sultan - 1978 ("Çarli" Cevat)

Çöpçüler Kralı - 1977 (Hacer'in (Ayşen Gruda) ağabeyi)

Seyahatname - 1977

Balatlı Arif - 1967

Ah Güzel İstanbul - 1966

Ölüm Tarlası - 1966

DEVRİM YAKUT (MÜKERREM)

Devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında oyunculuk eğitimi vermektedir.

FATİH ARTMAN (EMİRHAN)

Türk dizi ve sinema oyuncusu Fatih Artman 13 Şubat 1988 yılında Ankara'da doğdu. Ankara'nın Gazi Mahallesinde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Annesi ev hanımıdır. Babasını 2002 yılında kaybeden Fatih Artman, ilkokul ve liseyi kendi mahallesinde okudu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü okudu. Kendi tabiriyle cep harçlığını çıkarmak için oyuncu olan Fatih Artman, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun karakteri ile gönüllere taht kurdu. Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Vatanım Sensin’in kadrosunda yer alan genç oyuncu, Yakup karakterine hayat veriyor.

ŞEVKET ÇORUH (NECO)

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe’de büyümüştür.

Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

2011 yılında “Cave Man” (Mağara adamı) tek kişilik komedi oyununda oynadı.

Şevket Çoruh, tiyatrocu Günay Karacaoğlu ile 2007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır.

Şevket Çoruh, Türk şarkıcı Pamela Spence ile 2007 ile 2008 yılları arasında birlikte oldu.

GÜLSE BİRSEL (MİHRİBAN)

Gülse Birsel, 11 Mart 1971'de Gültekin ve Semiha Şener çiftinin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıdır. Adını annesinin ve babasının adlarının ilk hecelerinden almaktadır.

Kendisinden on beş yaş büyük Bozkurt adlı bir ağabeyi ve on üç yaş büyük Dilek adlı bir ablası vardır. Ağabeyi göz doktoru ve eski bir millî voleybolcudur.

Ortaöğrenimini Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Lise son sınıfa kadar meslek olarak oyunculuğu seçmeyi düşünüyordu.Ancak ailesinin isteğiyle Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğrenim gördü. Daha sonra 1994-1996 yılları arasında Columbia Üniversitesi'nde sinema yüksek lisansı yaptı.

Gülse Birsel, üniversite ikinci sınıftayken Aktüel dergisinde işe başladı. 1996'da Türkiye'ye dönen Birsel, üç ay boyunca atv'de sabah bülteninin dış haberlerini yazdı. Bir yıl sonra Esquire dergisinin yayın yönetmenliğine getirildi. Aralık 1997'den 2003'e kadar Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra 2001-2002 yıllarında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Yine bu dönemde FHM, Gezi, Harper's Bazaar ve House Beautiful dergilerinde genel koordinatör olarak çalıştı. Mart 2002'de atv'de ekrana gelmeye başlayan g.a.g. adlı programla televizyona adım attı. Mart 2003'te bazı g.a.g. metinleri ile köşe yazılarını Gayet Ciddiyim adıyla kitaplaştırdı.Mart 2004'e kadar g.a.g.'ın sunuculuğunu ve metin yazarlığını üstlendi.

Mart 2003'te Levent Özdilek ile birlikte başrolünde yer aldığı Eyvah! Eski Kocam adlı atv dizisinde yer aldı. Şubat 2004'te atv'de başlayan Avrupa Yakası adlı dizinin senaristliğini ve başrol oyunculuğunu üstlendi. Kendisine dizide Gazanfer Özcan, Hümeyra ve Ata Demirer gibi oyuncular eşlik etti. Mayıs 2004'te ikinci kitabı Hâlâ Ciddiyim yayımlandı. 2005 yapımı Hırsız Var! adlı film ile sinemaya adım attı. Ağustos 2005'te üçüncü kitabı Yolculuk Nereye Hemşerim? piyasaya çıktı. Nisan 2008'de İstanbul'dan geçen 2008 Yaz Olimpiyatları meşalesini taşıdı. 2009 yapımı 7 Kocalı Hürmüz filmiyle ikinci kez sinemada boy göstedi.

Avrupa Yakası, Haziran 2009'da ekrana veda etti. Birsel'in dördüncü kitabı Velev ki Ciddiyim! Aralık 2009'da, beşinci kitabı Yazlık ise Haziran 2011'de yayımlandı. Ocak 2012'de Kanal D'de başlayan ve dört sezon devam eden Yalan Dünya adlı dizinin senaristliğini ve başrol oyunculuğunu üstlendi. Kendisine dizide Altan Erkekli, Füsun Demirel ve Olgun Şimşek gibi oyuncular eşlik etti. Mart 2013'te Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığına başladı. 2015'te TV8'de ekrana gelen Komedi Türkiye adlı yarışma programında jürilik yaptı. Altıncı kitabı Memleketi Ben Kurtaracağım! Kasım 2015'te piyasaya çıktı.



Senaryosunu yazdığı ilk sinema filmi olan ve aynı zamanda oyuncu olarak da yer aldığı Aile Arasında, Aralık 2017'de vizyona girdi.

DERYA KARADAŞ (LEYLA)

İstanbul’a taşınana kadar Bingöl’de yaşayan Derya Karadaş, 4 Mayıs 1981 yılında doğdu. 4. Antalya Televizyon Ödülleri - En iyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Derya Karadaş, büyük çıkış yakaladığı Yalan Dünya dizisinde Zerrin' karakterine hayat verdi ve bu rolle gönülleri fethetti. 2016 yılında Güldür Güldür ve Yalan Dünya projelerindeki rol arkadaşı Haki Biçici ile hayatını birleştiren Derya Karadaş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvarında öğrenim görmüş olup, aynı yerde eğitmenlik yapmaktadır. Aynı zamanda tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Komedi Türkiye adlı yarışmada oyuncu koçudur.

SU KUTLU (ZEYNEP)

1 Ocak 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, oğlak burcudur. Babasının ailesini terk edişi üzerine, bohem tarzda bir yaşantı süren ressam annesi ile hayatına devam etmiştir.

Su Kutlu, 1.66 boyunda, 45 kg, uzun kahverengi saçları, kahverengi gözleri ve güzel gülüşü ile dikkat çeken hoş bir bayandır.

Lise eğitiminden sonra henüz üniversiteye başlamamış olan oyuncu, psikolog olma arzusu olmadığını lakin merak ettiği için psikoloji okumak istediğini, bunu da hangi yaşta yapacağının kararını henüz vermediğini belirtiyor.

Oyunculuk alanında da herhangi bir eğitim almamış olan Su Kutlu, Eti Maximus reklam filmiyle keşfedilmiş ve ardından Hayatımın Rolü, Ali Ayşe'yi Seviyor, Çalıkuşu, Güzelköylü ve Arkadaşlar İyidir gibi projelerde yer almış ve oyuncu koçlarıyla çalışmıştır. Çocukluğundan beri asi bir karakteri olan Su Kutlu, motorcuları sever. Medyatik olmadan önce hızlı ve renkli bir özel hayatı olan oyuncunun, şu dönemde herhangi bir birlikteliği yoktur. Gezmeyi çok seven oyuncu, sık sık yurtdışı seyahatlerine giderek yeni yerler keşfetmekten zevk alır.

AYTA SÖZERİ (BEHİYE)

Gülse Birsel'in yazdığı başrollerini ise Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın paylaştığı Aile Arasında Evgar ve Günaydın'ın komşusu 'Behiye'ye hayat veren Ayta Sözeri, 31 Mart 1976’da Almanya’da doğdu. 6 yaşındayken ailesi ile beraber Almanya’dan İzmir’e taşınan Sözeri, Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun. Kendisini kadın gibi hissettiğini ilk kez ortaokulda fark eden Sözeri, bu durumu da ilk olarak annesi ile konuşmuş. Babası ise bu gerçeği duyduğunda onu evden kibarca kovmuş. Evden ayrılan Sözeri, bir yerde zenneliğe başlamış. Ve bir gün o mekandaki solist gelmeyince sahneye Sözeri çıkmış. 20’li yaşlarında ameliyat olan Sözeri, çok sıkı da insan hakları aktivisti. Tiyatro eğitimi de alan Sözeri, İstanbul’da bir restoranda çalışırken bir yönetmen tarafından keşfedilmiş. Ayta Sözeri, Hayat Bağları, Arka Sokaklar, Dudaktan Kalbe, Paramparça ve Meryem dizilerinde rol aldı.

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR (GÜLÜMSER)

Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak'da doğmuştur. 4 yaşındayken ailesi ile İzmir'e taşındı. İlkokul, ortaokul ve Liseyi İzmir'de bitirdi. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi almaya başladı ve 1995 yılında mezun oldu.

1998 yılında SenaristiSulhi Dölek, yönetmenleriUğur Yücel, Orhan Oğuz,Türkan Derya olan "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray, Şener Şen, Tarık Papuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban,Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven,Arif Erkin Güzelbeyoğlu,Yasemin Çonka, Devrim Nas, Tan Sağtürk, Meral Okay ile birlikte oynamış ve Türkan Şoray'ın kızı Cennet Suruç karakterine can vermiştir.

2000 yılında Yönetmeni Tunç Başaran, Senaristi Kandemir Konduk olan "Abuzer Kadayıf" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Talat Bulut, Sibel Turnagöl ile birlikte oynamıştır.

2005 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin yaptığı "Köpek" adlı dizideErkan Petekkaya, Burak Sergen, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Arkın, Mustafa Avkıran, Kerem Atabeyoğlu ile birlikte başrol oynadı.

Devin Özgür Çınar, Yapımcısı, senaristi ve yönetmeni Çiğdem Vitrinel olan "Geriye Kalan" adlı filmde Erkan Bektaş ve Şebnem Hassanisoughi ile başrolde oynamıştır. Bu film ayrıca 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini kazanmıştır

Devin Özgür Çınar, 2013 yılında "Sevdaluk" adlı dizide Erdal Özyağcılar, Demet Akbağ, Cengiz Bozkurt ve Merve Erdoğan gibi oyuncularla beraber oynadı.

DENİZ ŞEN HAMZAOĞLU (KAHRAMAN)

Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Deniz Şen Hamzaoğlu, tiyatro oyuncusu ve rejisörüdür. 2008 yılından beri de, rejisörlük yüksek lisansı'nı sürdürmektedir. Antalya Devlet Konservatuarındaki kimi oyunlarda ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu bünyesinde albay Kuş adlı oyunda rol almaktadır. Diksiyon eğitmenliği de yapan Hamzaoğlu, Kartal Tibet'in Yaygara 87 adlı filminde de rol almıştır.

RIZA AKIN (MUHARREM ALACAĞ)

Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak 1957 yılında Adana da doğdu. Tiyatroyla ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için taşındığı Ankara’da iletişim okudu. 40’dan fazla film ve dizide oyuncu olarak görev aldı. Altın portakal da yardımcı erkek oyuncu ödülü de bulunan oyuncunun görev aldığı filmlerin tamamına yakını ulusal ve uluslararası filmlerden ödülle döndü. TV dünyasında Kardeş Payı dizisindeki Tahsin Özdemir karakteriyle tanınan oyuncu Yuvamdaki Düşman’da ‘’her şeyi bilen’’ Hikmet’i canlandıracak. Halen Adana Altın Koza ve Rotterdam film festivallerine danışmanlık yapmaktadır.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU (DEDE)

Arif Erkin Güzelbeyoğlu 11 Eylül 1935 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Gaziantep doğumlu Türk mimar, müzisyen, tiyatro- sinema oyuncusu ve bürokrattır. Güzelbeyzade adlı bir Türkmen boyundan gelen soyadı Güzelbeyoğlu olarak Türkçeleştirilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık, Devlet Opera ve Balesi'nin, Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı. İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak çalıştı. Önce Genç Oyuncular tiyatro grubunun kuruluşunda yer aldı. Ardından Dostlar Tiyatrosu'nu kuran beş kişiden biri oldu. Aynı zamanda tiyatro müziği yapmaya başladı. Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat, Bir Milyara Çocuk, Bizimkiler gibi pek çok görsel yapımın müziklerine emek verdi. Umut filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi müzik ödülünü aldı.

Keşanlı Ali Destanı filmi ile başladığı oyunculuk hayatında ünlenmesi İkinci Bahar dizisi ile oldu. Aralık 2005 itibariyle Yabancı Damat dizisinde "Memik Dede" karakterini canlandırdı. 2007 yapımı Beyaz Melek adlı sinema filminde de "Mala Ahmet" karakterini canlandırmıştır. Son olarak Canım Ailem dizisinde "Cabbar Ağa" olarak karşımıza çıktı.

ERDAL CİNDORUK (RUHİ)

Erdal Cindoruk, 10 Mayıs 1965 tarihinde Adana'da doğmuştur. Oyuncu Caner Cindoruk yeğenidir. 1979 yılında 14 yaşındayken Adana Şehir Tiyatrosu'nda ayak işleri, teşrifatçılık gibi işler yapmaya başlayarak tiyatroya girdi.

Adana Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. 25 yıl Adana Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı.

1996 yılında Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulurken oraya Genel Sanat Yönetmeni oldu. Bugüne kadar 50'nin üzerinde oyunda rol aldı, 18 tane oyun sahneye koydu.

ÜNAL YETER (OKAN)

1977 yılında dünyaya gelen Ünal Yeter komik tavırları ile ünlenmiştir. Oyunculuk bölümü mezunu olan Yeter, eğitim aldığı süre içinde de pek çok tiyatro oyununda sahne almıştır. TV izleyicisi ile ilk defa 2007 yılında 'Hakkını Helal Et' adlı dizi ile tanıştı. Ünal Yeter, 2 Haziran 1977'de Samsun'da dünyaya geldi. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. 2009 yılında yayınlanan Aile Reisi adlı dizide ise Mesut karakterine hayat vermiştir.

'Türk Malı', 'Nuri' ve 'Türk’ün Uzayla İmtihanı' adlı dizilerden sonra 'Muhteşem Yüzyıl' dizisine dahil olarak hayranlarını biraz olsun şaşırtmayı başarmıştır. Ünal Yeter bu dizide Afife Hatun’un yardımcısı Kiraz Ağa rolünü üstlenmiştir. 2014 yılında yayınlanan 'Galip Derviş' dizisinin senaryosunu da kendisi yazmıştır. 'Geym Of Bizans' filminde de rol alan oyuncu dizilerdeki şaşkın kimliği ile olay yaratmaktadır.

'Altınsoylar' dizisi ile yeniden hayranları ile buluşan Ünal Yeter, dizide Muhiddin Bey’in damadı rolündedir. Gülsüm yani Şebnem Bozoklu’nun eşini canlandırmıştır.